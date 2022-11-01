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spik.kz Сегодня, 20:43
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Фото: spik.kz

Книга надежды, а не страха. "Январские события: борьба за Акорду"

Общественный деятель Жаксыбек Кулекеев опубликовал книгу, посвященную январским событиям в Казахстане. Автор задаётся важными политическими вопросами и приводит своё видение произошедшего, передаёт BaigeNews.kz.

В разделе "До января" описаны бои, свидетелями которых были только стены дворца. Заявление первого президента страны о том, что "транзит власти происходит без всяких споров и конфликтов", на деле оказалось неоднозначным. 

Самый важный, информативный и большой раздел – "Январь", где проанализированы события, произошедшие в разных частях Алматы. Такие главы, как "Горящая резиденция", "Нападение на здание полиции", "Незащищенный аэропорт" показывают, где разворачивались основные баталии. Также не остались без внимания и события в других регионах в те мрачные и томительные январские дни. Описания есть в главах как "Город Шымкент", "Усобица в Таразе", "Страшные дни в Кызылорде", "Снос в Талдыкоргане", "Беспорядки в Актобе", "Восстания в других городах". 

Сколько людей погибло в январе? В главе под названием "Расстрелянные не будут забыты" автор ищет ответ на данный вопрос. 

В последней части книги описывают уроки, которые стоит извлечь из кровавого января. Для удобства, автор сгруппировал их следующим образом: 

  • справедливое распределение национального богатства;
  • обеспечение прозрачности в обществе;
  • полное участие народа во всех вопросах;
  • создание условий, при которых коррупция не допускается ни в одной сфере.
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#январские события #книги
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:43
124
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