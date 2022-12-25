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Книга Млечина о событиях Кантара — объективный взгляд со стороны
Написанная российском публицистом Леонидом Млечиным книга о январских событиях в Казахстане вызвала резонанс ещё до презентации в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Это логично – по-другому, наверное, и быть не могло. Интерес особенно подогрели популярные блогеры и паблики, которые запостили в своих аккаунтах несколько абзацев, явно вырванных из контекста.
Выдержки эти несли некоторую двусмысленность касательно участия главы государства Касым-Жомарта Токаева в создании книги. Однако очень оперативно на заблуждения ответил сам Млечин – казахстанский президент не давал ему никаких интервью и не встречался с ним. Весь произведенный контент — это плод аналитической работы самого российского автора, который успел за прошедший год поговорить с десятками очевидцев и участниками трагического января. Эта книга – профессиональный взгляд со стороны, а не набор сомнительной инсайдерской информации.
Леонид Млечин использовал открытые источники, публичные выступления президента Касым-Жомарта Токаева и интервью участников событий для своего творческого расследования. И в качестве автора представил свое мнение, основанное на информации, опубликованной в казахстанских и международных источниках.
Стоит отметить, что от казахстанской стороны участие в создании контента принимали сотрудники полиции, медики, пожарные, а также пострадавшие во время беспорядков. К. Токаева в списках интервьюемых нет и быть не могло по объективным причинам — глава государства явно не стал бы делиться секретными данными со сторонним наблюдателем.
Поэтому теории относительно поручения президента по привлечению российских авторов к освещению январских событий абсолютно беспочвенны. Авторская деятельность Леонида Млечина — это его собственная инициатива, которой не препятствовали казахстанские власти.
Напомним, книгу Леонида Млечина о событиях Кантара недавно презентовали в Москве. Из событий Кантара, по мнению публициста, должны быть сделаны выводы. Цель у этого переосмысления простая – сделать всё, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.
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