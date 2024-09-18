КНДР запустила несколько баллистических ракет
Сегодня, 11:25
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Сегодня, 11:25Сегодня, 11:25
125Фото: Younhap
В среду Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности в северо-восточном направлении, передаёт BaigeNews со ссылкой на Yonhap.
В Объединенном комитете начальников штабов (JCS) заявили, что ракеты были запущены около 6:50 утра по местному времени из района города Кэчхон в провинции Южный Пхенан (Пхёнан-Намдо), к северу от Пхеньяна, и пролетели около 400 километров. В сообщении не уточнялось количество ракет и место их приземления.