  • 18 Сентября, 12:57
  • BAIGENEWS

КНДР запустила несколько баллистических ракет

Сегодня, 11:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Younhap Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
125
Фото: Younhap

В среду Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности в северо-восточном направлении, передаёт BaigeNews со ссылкой на Yonhap.

В Объединенном комитете начальников штабов (JCS) заявили, что ракеты были запущены около 6:50 утра по местному времени из района города Кэчхон в провинции Южный Пхенан (Пхёнан-Намдо), к северу от Пхеньяна, и пролетели около 400 километров. В сообщении не уточнялось количество ракет и место их приземления.

Самое читаемое

Наверх