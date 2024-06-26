КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея осуществила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Восточного моря, передаёт BaigeNews со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

В Объединенном комитете начальников штабов (JCS) заявили, что зафиксировали запуск, но подробностей не сообщили, добавив, что анализируют ситуацию.

По их данным, запуск произошел всего через несколько часов после того, как КНДР во вторник вечером снова отправила воздушные шары с мусором в сторону территории Республики Корея. Аналогичный инцидент произошел в понедельник.

К слову, 9 июня стало известно, что КНДР запустила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом. На территории последней приземлилось, как указывалось, более 80 шаров.

В конце мая КНДР также отправляла воздушные шары на юг Корейского полуострова. После чего 6 июня Сеул отправил Пхеньяну шары с корейскими дорамами (сериалами) и K-pop на USB-накопителях.