КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. По их словам, КНДР продолжает демонстрировать своё оружие в преддверии выборов президента США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ABC News.

5-го ноября Северная Корея запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в сторону своего Восточного моря, продолжая демонстрации оружия за несколько часов до президентских выборов в США.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи не стал сразу говорить, какой это был тип ракеты и как далеко она пролетела. В Министерстве обороны Японии заявили, что ракета, уже упала в море.

Запуск состоялся через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын руководил лётными испытаниями новейшей межконтинентальной баллистической ракеты страны, предназначенной для достижения материковой части США. В ответ на этот запуск Соединенные Штаты запустили дальний бомбардировщик B-1B в трёхсторонних учениях с Южной Кореей и Японией 3-го ноября в качестве демонстрации силы.

В ответ на растущие ядерные угрозы со стороны Северной Кореи Южная Корея, США и Япония расширяют свои совместные военные учения и обновляют свои планы ядерного сдерживания, построенные вокруг стратегических активов США.

Ранее сообщалось, что 5-го ноября в Соединённых Штатах Америки пройдут президентские выборы.