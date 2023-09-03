КНДР сымитировала ядерную атаку в ответ на совместные учения США и Южной Кореи

Северная Корея запустила в воздух несколько ракет, оснащённых имитацией ядерных боеголовок, в ответ на совместные маневры США и Южной Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство ЦТАК, передаёт BaigeNews.kz.

"На рассвете 2 сентября прошли учения по запуску ракет с имитацией тактической ядерной атаки в целях предостережения врагов от практического ядерного кризиса. <...> Запущены 2 стратегические крылатые ракеты большой дальности с испытательными боеголовками, имитировавшими ядерную боеголовку", — говорится в сообщении агентства.

Ракеты были отправлены в сторону Жёлтого моря и пролетели 1500 км за 7672 и 7681 секунд соответственно, а затем взорвались на 150-метровой высоте "над целью-островом" и, таким образом, "точно выполнили задание по нанесению ядерного удара".

"Безрассудство и опасный характер истерии противостояния, к которой недавно прибегли США и бандиты "Республики Корея", являются беспрецедентными в истории", — заявили в КНДР.

Власти подчеркнули необходимость демонстрации сдерживающей способности ядерных вооружённых сил КНДР.