КНДР подорвала дороги, ведущие в Южную Корею
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Северная Корея подорвала участки двух автодорог на западе и востоке, ведущие в Южную Корею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
"Северная Корея взорвала участки дорог Кёнги и Тонхэ к северу от военной демаркационной линии около полудня", - цитирует агентство заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.
Военные добавили, что наблюдают за происходящим и усилили наблюдение, пишет BBC.
О том, что КНДР готовится к подрыву дорог, южнокорейские власти сообщали накануне.
Пхеньян ранее заявлял, что намерен перекрыть все автомобильные и железные дороги, ведущие на юг.
Также сообщалось, что северокорейские власти демонтировали освещение на дорогах со своей стороны и заложили мины вдоль них, а также развернули войска - предположительно для возведения противотанковых заграждений и укрепления границы возле демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.
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