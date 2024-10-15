КНДР подорвала дороги, ведущие в Южную Корею

Северная Корея подорвала участки двух автодорог на западе и востоке, ведущие в Южную Корею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея взорвала участки дорог Кёнги и Тонхэ к северу от военной демаркационной линии около полудня", - цитирует агентство заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Военные добавили, что наблюдают за происходящим и усилили наблюдение, пишет BBC.



О том, что КНДР готовится к подрыву дорог, южнокорейские власти сообщали накануне.



Пхеньян ранее заявлял, что намерен перекрыть все автомобильные и железные дороги, ведущие на юг.



Также сообщалось, что северокорейские власти демонтировали освещение на дорогах со своей стороны и заложили мины вдоль них, а также развернули войска - предположительно для возведения противотанковых заграждений и укрепления границы возле демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.