КНДР отправила воздушные шары с червями в Южную Корею

В ночь на 27 июня КНДР отправила более 180 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи, передаёт BaigeNews со ссылкой на EA Daily. Это был третий запуск мусорных шаров подряд за неделю, сообщило агентство Yonhap.

Около 70 воздушных шаров, в основном с небольшими кусочками бумаги, приземлились в Сеуле и северной части провинции Кенгидо в окрестностях столицы. Анализ извлеченного мусора показал, что он не содержит вредных веществ.

24, 25 и 26 июня КНДР отправляла в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором. 26 июня из-за налета мусорных шаров внутренние и международные рейсы были приостановлены или задержаны примерно на три часа. Запуски 27 июня стали седьмой подобной акцией с конца мая.

По словам представителей власти Южной Кореи, в некоторых воздушных шарах находили паразитов.

"Многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и нитчатые черви, были обнаружены в почве, содержащейся в мусоре", — уточнило министерство объединения Сеула.

В Северной Корее заявляют, что таким образом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом.

9 июня Южная Корея заявила о намерении возобновить вещание пропагандистских трансляций из громкоговорителей на границе с Северной Кореей. Жители приграничных районов КНДР смогут услышать кей-поп, новости и другие южнокорейские передачи.