КНБ задержал сотрудников ДУИС Алматы
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
121Фото: avocatlk.md
Департаментом КНБ РК по г.Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководства и сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы по г.Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство.
"Должностные лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 362 (Превышение власти должностных полномочий) и 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса РК. С санкции суда в отношении 3-х сотрудников избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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