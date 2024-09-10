КНБ задержал сотрудников ДУИС Алматы

Департаментом КНБ РК по г.Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководства и сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы по г.Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство.

"Должностные лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 362 (Превышение власти должностных полномочий) и 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса РК. С санкции суда в отношении 3-х сотрудников избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.