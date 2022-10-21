open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • КНБ задержал лидера и участников банды "Бейнеуских" рэкетиров
t.me/KNB_kz Сегодня, 09:31
198
Фото: t.me/KNB_kz

КНБ задержал лидера и участников банды "Бейнеуских" рэкетиров

В Комитете национальной безопасности сообщили о проведении специальной операции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"11 октября текущего года в результате многоэтапной оперативной разработки в городах Алматы, Актау, посёлках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ реализована единовременная спецоперация по пресечению противоправных действий общественно-опасной преступной группы "Бейнеуские". Участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП "Тажен" (Государственная граница между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях", - говорится в сообщении.

По данным комитета, в ходе спецоперации задержаны лидер и пять активных участников ОПГ. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по нейтрализации угроз со стороны организованной преступности продолжаются, отметили в КНБ.

t.me/KNB_kz
1/4
t.me/KNB_kz
2/4
t.me/KNB_kz
3/4
t.me/KNB_kz
4/4
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:31
198
Поделитесь:
Наверх