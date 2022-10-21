КНБ задержал лидера и участников банды "Бейнеуских" рэкетиров

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В Комитете национальной безопасности сообщили о проведении специальной операции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"11 октября текущего года в результате многоэтапной оперативной разработки в городах Алматы, Актау, посёлках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ реализована единовременная спецоперация по пресечению противоправных действий общественно-опасной преступной группы "Бейнеуские". Участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП "Тажен" (Государственная граница между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях", - говорится в сообщении.

По данным комитета, в ходе спецоперации задержаны лидер и пять активных участников ОПГ. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по нейтрализации угроз со стороны организованной преступности продолжаются, отметили в КНБ.