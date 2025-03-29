Канал нелегальной миграции, организованный местным жителем, выявили в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В ходе расследования выявлена схема, позволившая более 120 иностранным гражданам легализоваться на территории страны в обход законодательства путём фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства", – сообщает КНБ.

Суд Актобе приговорил организатора к одному году ограничения свободы (ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 394 УК РК). Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы.