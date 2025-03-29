КНБ выявил организованный казахстанцем канал нелегальной миграции
Он помог более 120 иностранцам легализоваться в обход законодательства.
Вчера, 23:28
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Вчера, 23:28Вчера, 23:28
201Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Канал нелегальной миграции, организованный местным жителем, выявили в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"В ходе расследования выявлена схема, позволившая более 120 иностранным гражданам легализоваться на территории страны в обход законодательства путём фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства", – сообщает КНБ.
Суд Актобе приговорил организатора к одному году ограничения свободы (ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 394 УК РК). Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы.
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