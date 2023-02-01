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пресс-службы КНБ РК Сегодня, 14:09
220
Сегодня, 14:09
220
Фото: пресс-службы КНБ РК

КНБ выявил канал поставок наркотиков в крупные города Казахстана

Сотрудники Комитета национальной безопасности в ходе спецоперации выявили и пресекли деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-слубжу КНБ. 

"Мефедрон" и "альфа-PVP" реализовывались через социальные сети и мессенджеры. Получение наркотиков осуществлялось бесконтактным способом через тайники путём передачи координат. По результатам собранных неопровержимых улик, в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката", — говорится в сообщении.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято 103 килограмма синтетических наркотиков. "Товар" предназначался для распространения в городах . Астана, Алматы, Конаев, Кокшетау, Шымкент, Тараз, Кызылорда и Усть-Каменогорск.

Работа по противодействию наркобизнесу продолжается, добавили в комитете.

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#КНБ #наркотики #спецоперация
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:09
220
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