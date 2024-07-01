КНБ ввел "желтый" уровень террористической опасности в четырёх городах Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В КНБ сообщили о введении правового режима антитеррористической операции и установлении умеренного "желтого" уровня террористической опасности в городах Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.
Правовой режим устанавливается с 00 часов 01 минуты 2 июля до 23 часов 59 минут 4 июля на территории объектов проведения Саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц.
"В период с 2 по 5 июля в Казахстане состоится ряд важных международных мероприятий, в числе которых Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государственный визит Председателя Китайской Народной Республики.
В этой связи уполномоченными государственными органами, согласно общепринятой мировой практике, принимаются меры по обеспечению максимальной безопасности прибывающих иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций", - говорится в сообщении.
В соответствии со статьями 12, 13 и 15 Закона "О противодействии терроризму", по решению начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, как руководителя Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом при проведении охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц, на отдельных участках города Астаны пройдут мероприятия по поддержанию правопорядка и общественной безопасности в правовом режиме антитеррористической операции.
"В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах.
В зонах проведения антитеррористической операции будут применяться меры по ограничению передвижения физических лиц и автотранспорта в период пребывания охраняемых лиц.
На участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта. Об изменении соответствующих маршрутов сообщит акимат г. Астаны", - сообщили в КНБ.
Самое читаемое
- Я не делю людей по национальностям: Димаш Кудайберген выступил на бизнес-форуме в Алматы
- Жалгас Жумагулов завоевал титул в США
- Спали в палатке из фольги: фермер держал в рабстве шесть человек
- В Кыргызстане найдены тела ещё двух погибших детей из Казахстана
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев