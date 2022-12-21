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gov.kz Вчера, 11:36
9364
Вчера, 11:36
9364
Фото: gov.kz

КНБ сообщил о подготовке теракта и пропаганде захвата власти в Казахстане

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о мужчине, задержанном за пропаганду захвата власти в стране и подготовку теракта. По информации ведомства, человека, пытавшегося это совершить, поймали и уже даже осудили, передает BaigeNews.kz

"Вступил в законную силу обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда г.Астана в отношении жителя столицы "Ш". Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Другой информации о личности неудавшегося террориста в КНБ не сообщили. 

К слову, по уголовному делу уже прошла апелляция. Судебная коллегия города Астаны оставила приговор без изменения.

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#суд #теракт #Астана
BaigeNews.kz
Вчера, 11:36
9364
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