КНБ РК завёл дело на сотрудников Инспекции транспортного контроля
Сегодня, 14:24
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Сегодня, 14:24Сегодня, 14:24
168Фото: КНБ РК
Сотрудников Инспекции транспортного контроля Министерства транспорта РК подозревают в том, что они вымогали деньги у предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности.
Сообщается, что Комитет национальной безопасности и прокуратуры Астаны, Шымкента, Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областей провели следствие в отношении сотрудников Инспекции транспортного контроля Министерства транспорта.
Последних подозревают в систематическом вымогательстве у предпринимателей денежных средств за беспрепятственный проезд автотранспорта с нарушениями габаритных и весовых параметров.
В настоящий момент проводится досудебное расследование по статье 366 Уголовного кодекса РК.
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