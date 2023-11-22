КНБ РК завёл дело на сотрудников Инспекции транспортного контроля

Сотрудников Инспекции транспортного контроля Министерства транспорта РК подозревают в том, что они вымогали деньги у предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности.

Сообщается, что Комитет национальной безопасности и прокуратуры Астаны, Шымкента, Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областей провели следствие в отношении сотрудников Инспекции транспортного контроля Министерства транспорта.

Последних подозревают в систематическом вымогательстве у предпринимателей денежных средств за беспрепятственный проезд автотранспорта с нарушениями габаритных и весовых параметров.

В настоящий момент проводится досудебное расследование по статье 366 Уголовного кодекса РК.