В апреле 2025 года Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ), при координации с органами прокуратуры, провёл масштабную операцию по выявлению и пресечению деятельности религиозных радикалов в городе Астане, области Абай, Актюбинской и Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz.

В результате оперативно-следственных мероприятий задержаны четверо граждан Казахстана, подозреваемых в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. Один из задержанных ранее уже имел судимость. Как сообщается, противоправная деятельность велась в том числе через социальные сети.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов были изъяты вещественные доказательства. В отношении задержанных начаты досудебные расследования по статьям 174 ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни") и 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма") Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Кроме того, по ранее завершённым уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении трёх жителей Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей. Установлено, что они активно распространяли идеи религиозного экстремизма и терроризма в социальных сетях и среди своего окружения.

КНБ напоминает о важности бдительности и призывает граждан сообщать о подозрительной деятельности, угрожающей национальной безопасности.

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