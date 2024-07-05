КНБ пресёк насильственный захват власти в Кыргызстане
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Силовики в Кыргызстане пресекли деятельность деструктивной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
По данным ведомства, "удалось обнаружить деструктивную группу, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путём организации массовых беспорядков, сопряжённых с гибелью граждан".
Задержаны подозреваемые - кыргызстанцы К. Б. А., М. Э. Ж., Б. Б. К., М. А. Ж. и С. А. Б. Всех их водворили в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В ходе обысков по месту жительства задержанных и в их автомобилях нашли компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистскую литературу, а также другие запрещенные предметы.
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