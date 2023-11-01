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КНБ пресёк 70 фактов ввоза наркотических средств в Казахстан за месяц

1 Ноября, 17:53
АВТОР
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КНБ РК 1 Ноября, 17:53
1 Ноября, 17:53
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Фото: КНБ РК

Пограничной службой КНБ в течение октября 2023 года во взаимодействии с компетентными органами задержано 5 290 нарушителя законодательства РК в пограничном пространстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

Всего за месяц предотвращено 994 факта незаконного перемещения через Государственную границу.

В частности, КНБ пресёк ввоз в страну наркотических средств – 70 фактов; оружия, боеприпасов – 28 фактов (9 ед. огнестрельного оружия, 296 шт. боеприпасов, 12 ед. холодного оружия); религиозной литературы – 27 фактов (342 экз.); ГСМ – 323 фактов (34 800 литров) на общую сумму свыше 8 млн тенге; товаров народного потребления – 453 факта на общую сумму более 1,6 млрд тенге; валюты – 93 фактов на общую сумму свыше 1 млрд тенге.

Пресечено 74 факта браконьерства в акватории Каспия, а также изъято: Орудий браконьерского лова, в частности сетей – 186 км; плавательных средств – 5 единиц; рыб осетровых видов – 698 штук (5 429 кг); рыб частиковых видов – 2 575 штук (5 107 кг); ракообразных – 3 700 штук (700 кг.).

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 1,9 млрд тенге.

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