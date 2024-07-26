КНБ предупредил о возможных ограничениях на границе с Россией

Казахстанские пограничники предупреждают, что с 29 июля по 3 августа в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта, потому что в указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП "Маштаково", передаёт BaigeNews.

К слову, иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.