  • 26 Июля, 13:23
  • BAIGENEWS

КНБ предупредил о возможных ограничениях на границе с Россией

Сегодня, 12:30
АВТОР
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logirus.ru Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30
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Фото: logirus.ru

Казахстанские пограничники предупреждают, что с 29 июля по 3 августа в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта, потому что в указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП "Маштаково", передаёт BaigeNews.

К слову, иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

"Просим учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения", - говорится в сообщении КНБ.

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