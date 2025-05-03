В Казахстане пресекли международный канал поставки синтетических наркотиков. Спецоперации провели сотрудники КНБ в Астане и Алматы при координации с органами прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В ходе оперативных мероприятий был задержан и арестован предполагаемый организатор наркобизнеса. Параллельно в Алматинской области чекисты вместе с прокуратурой обнаружили подпольный склад, буквально набитый запрещёнными веществами.

Под стражу с санкции суда взяли гражданина Казахстана — именно его подозревают в хранении и распространении наркотиков. По предварительным данным, он работал на крупный онлайн-наркомагазин, действующий в регионе.

Силовики изъяли внушительный объём запрещённого — 18 килограммов психотропных веществ и более 500 литров химических прекурсоров.

По этим фактам начаты досудебные расследования по статье 297 части 3 УК РК — это незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

Иная информация в интересах следствия пока не раскрывается — действует ограничение, предусмотренное статьёй 201 УПК.