КНБ перекрыл крупный наркоканал
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Департаментами КНБ по Кызылординской и Мангистауской областям при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических средств из ближневосточного региона в Республику Казахстан, передаёт BaigeNews. Так, 21 июня при сбыте 10 кг гашиша в Мангистауской области с поличным задержаны 2 граждан Казахстана.
В ходе обысков у них также изъято около 50 г опия, 4 000 долларов США и более 4 млн тенге.
"В организации наркоканала подозревается иностранный гражданин, содержащийся в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления. Факт причастности осужденного к ликвидированному наркоканалу задокументирован при содействии ДУИС по Кызылординской области", - говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
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