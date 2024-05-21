Мефедрон на 4,2 млрд тенге изъяли сотрудники КНБ в Павлодаре
Сегодня, 09:16
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Сегодня, 09:16Сегодня, 09:16
407Фото: скриншот из видео КНБ
Комитетом национальной безопасности при содействии ПСН "Беркут" и координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в городе Павлодар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев.
"При обыске дома в дачном массиве обнаружено и изъято более 170 кг "мефедрона", 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование.
Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет 4,2 млрд. тенге, а объем свыше 680 тыс. доз", - сообщили в КНБ.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
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