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  • КНБ опроверг закрытие пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
kp.kz Вчера, 18:38
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Фото: kp.kz

КНБ опроверг закрытие пунктов пропуска на казахстанско-российской границе

КНБ Казахстана опроверг сообщения в соцсетях о закрытии казахстанских пунктов пропуска, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме".

В КНБ сообщили также, что пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами.

Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало.

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#КНБ #граница #Россия
Журналист
Вчера, 18:38
521
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