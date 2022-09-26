КНБ опроверг закрытие пунктов пропуска на казахстанско-российской границе

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КНБ Казахстана опроверг сообщения в соцсетях о закрытии казахстанских пунктов пропуска, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме".

В КНБ сообщили также, что пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами.

Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало.