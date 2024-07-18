КНБ обратился к казахстанцам

В настоящее время участились факты мошеннических действий, когда злоумышленники от имени руководителей силовых структур, в том числе Комитета национальной безопасности, обращаются к гражданам, передаёт BaigeNews.

Мошенники, в частности, осуществляют телефонные звонки либо отправляют текстовые сообщения с просьбами или требованиями провести в их интересах финансовые и иные операции.

При этом гражданам сообщают о якобы оформлении на их данные денежных кредитов, которые использованы в преступных целях, а также угрожают привлечением к уголовной ответственности.

Нередко направляются файлы специально изготовленных документов с символикой КНБ (служебное удостоверение, фирменные бланки писем и приказов).

В комитете напомнили, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники КНБ полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют.