В феврале 2025 года сотрудники Департамента КНБ по Акмолинской области при активной поддержке органов прокуратуры успешно предотвратили канал поставки наркотиков, который действовал между южными регионами страны и другими областями Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В результате оперативной работы были задержаны двое граждан Казахстана, которые сейчас находятся под стражей по решению суда. У преступников было изъято 15 кг "гашиша", что является значительной находкой.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Из-за конфиденциальности, подробности расследования разглашению не подлежат.