КНБ ликвидировал нарколабораторию в Астане

Департамент Комитета национальной безопасности пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в КНБ, по подозрению в совершении данного уголовного правонарушения задержаны двое жителей столицы.

"В ходе обыска изъято свыше 27 килограммов психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно около 80 тысячам разовых доз, а также более одной тонны прекурсоров. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается в 540 миллионов тенге", - сообщили в КНБ.

Как отметили в комитете, в других районах Астаны обнаружены два 40-футовых контейнера с лабораторным оборудованием, которое, по версии следствия, предназначалось для организации нескольких аналогичных производств. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.