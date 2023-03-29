КНБ изъял рекордную партию наркотиков в Туркестанской области

Комитетом национальной безопасности ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков – 200 килограммов готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ.

Дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить подпольную производственную базу в Туркестанской области.