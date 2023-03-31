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КНБ ликвидировал международный наркосиндикат
Сотрудники комитета национальной безопасности нейтрализовали деятельность международного наркосиндиката, причастного к контрабанде наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе оперативной разработки установлена причастность иностранных граждан к организации устойчивого канала поставок опиатов и других запрещённых веществ на территорию Казахстана морским путем", - говорится в сообщении.
Оперативниками детально определены маршруты и способы транспортировки наркотиков через акваторию Каспия. Необходимо отметить об использовании членами наркогруппировки маломерных быстроходных судов, оборудованных современными спутниковыми средствами навигации и GPS, что затрудняло их обнаружение.
"26 марта 2023 года в Мангистауской области на завершающей стадии операции сотрудниками КНБ и спецподразделения "А" задержаны организатор наркоканала и трое его пособников. Задержание проведено путем блокирования прибрежной зоны катерами Пограничной службы КНБ. Контроль осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в ведомстве.
К слову, при осмотре водного транспорта контрабандистов обнаружено свыше 30 килограммов опия и 10 упаковок психотропного вещества "метадон".
Материал по данному делу зарегистрирован в ЕРДР, следственные мероприятия проводятся во взаимодействии с органами прокуратуры.
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