  • 14 Февраля, 12:14
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КНБ ликвидировал крупную подпольную нарколабораторию

Проводится досудебное расследование.

Сегодня, 10:51
АВТОР
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КНБ ликвидировал крупную подпольную нарколабораторию Сегодня, 10:51
Сегодня, 10:51
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6 февраля 2025 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Шымкенту при координации органов прокуратуры ликвидирована нарколаборатория, передаёт BaigeNews.kz.

"При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства "альфа-PVP", 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование", - сообщили в КНБ.

Отмечается, что проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в ведомстве.

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