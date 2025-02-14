6 февраля 2025 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Шымкенту при координации органов прокуратуры ликвидирована нарколаборатория, передаёт BaigeNews.kz.

"При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства "альфа-PVP", 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование", - сообщили в КНБ.

Отмечается, что проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.