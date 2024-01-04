КНБ ликвидировал 36 подпольных нарколабораторий в 2023 году
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В 2023 году Комитетом национальной безопасности проведено более 150 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий.
Из незаконного оборота изъято более 3,6 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 21,5 тонн сырья маковой соломы и около 75 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков", - сообщили в КНБ.
По информации ведомства, стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается более чем в 20 млрд тенге, а объем составляет порядка 17 млн разовых доз.
"За совершение соответствующих преступлений осужден 101 человек, проводятся досудебные расследования в отношении еще 169 граждан республики и иностранцев", - отметили в комитете.
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