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КНБ ликвидировал 36 подпольных нарколабораторий в 2023 году

Сегодня, 11:46
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КНБ РК Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
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Фото: КНБ РК

В 2023 году Комитетом национальной безопасности проведено более 150 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий.

Из незаконного оборота изъято более 3,6 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 21,5 тонн сырья маковой соломы и около 75 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков", - сообщили в КНБ.

По информации ведомства, стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается более чем в 20 млрд тенге, а объем составляет порядка 17 млн разовых доз.

"За совершение соответствующих преступлений осужден 101 человек, проводятся досудебные расследования в отношении еще 169 граждан республики и иностранцев", - отметили в комитете.

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