Сотрудники департамента Комитета национальной безопасности по Акмолинской области, при координации с органами прокуратуры, выявили и пресекли канал поставки взрывчатых веществ, предназначенных, по предварительной информации, для незаконной старательской деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе операции были изъяты 200 килограммов аммиачной селитры, что эквивалентно 60 килограммам тротила, а также 200 единиц детонационных шнуров с капсюлями-взрывателями. Изъятые материалы могли представлять серьёзную угрозу, если бы попали в обращение.

В отношении факта возбуждено досудебное расследование по части 4 статьи 287 УК РК. Подробности дела пока не раскрываются в соответствии с требованиями УПК.

Ранее сообщалось, что канал наркоконтрабанды на миллионы долларов ликвидирован при участии КНБ Казахстана.