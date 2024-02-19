Крупная спецоперация КНБ: нейтрализованы восемь преступных группировок в Казахстане
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В рамках реализованной КНБ 17 февраля 2024 года совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры операции в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, области Жетысу и г.Шымкент нейтрализованы 8 группировок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.
По информации ведомства, задержано 23 лица, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 лиц помещены в изолятор временного содержания, а к 6 применено обязательство о явке.
"Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия.
В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, денежные средства и наркотики", - говорится в сообщении.
К проведению операции в 8 регионах республики одновременно было привлечено порядка 250 силовиков. Следственные мероприятия продолжаются.
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