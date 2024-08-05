КНБ Казахстана изъял наркотики на 2 млрд тенге

В июле в городах Астана и Алматы Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан во взаимодействии с полицией и при координации органов прокуратуры ликвидирована деятельность 3 крупных нарколабораторий, передаёт BaigeNews.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны и с санкции суда взяты под стражу 8 граждан Казахстана.

"В ходе обысков изъято свыше 93 кг синтетических наркотиков, 70 литров мефедрона на стадии кристаллизации, а также 255 кг прекурсоров и лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке может составлять более 2 млрд тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.



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