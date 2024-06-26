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КНБ изъял более 1,3 тонн наркотических средств с начала года в Казахстане

Сегодня, 10:28
АВТОР
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inform.kz Сегодня, 10:28
Сегодня, 10:28
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Фото: inform.kz

С начала 2024 года КНБ проведено 96 операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 23 совместно с компетентными органами иностранных государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

“Ликвидировано 24 международных и 17 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 16 подпольных нарколабораторий.

Из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,6 тонн сырья маковой соломы и 13,6 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков.

Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается почти в 17 млрд. тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка 5 млн разовых доз”, - говорится в сообщении.

По данным фактам КНБ проводятся досудебные расследования в отношении 54 граждан Казахстана и иностранцев.

Наряду с этим, Пограничной службой КНБ на путях международного сообщения было пресечено более 200 попыток провоза наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 790 кг наркотических средств и психотропных веществ.

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