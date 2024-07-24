КМГ оштрафовали на полмиллиарда тенге
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Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) оштрафована на сумму более полмиллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что в работе компании за 2023 год выявлены нарушения антимонопольного законодательства.
"Установлены факты злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов. Так, компания с января по апрель 2023 года игнорировала поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путём сокращения объёмов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов", – сообщает столичный департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
В отношении КМГ было возбуждено административное производство по части 3–1 статьи 159 КоАП РК. Решением суда нацкомпанию оштрафовали на сумму 539,4 млн тенге. Штраф оплачен в полном объёме.
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