КМГ и Татнефть приступили к бурению первой поисковой скважины
Её глубина составит 5500 метров.
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Первую поисковую скважину глубиной 550 на участке Каратон Подсолевой в Атырауской области начали бурить "КазМунайГаз" и "Татнефть", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе КМГ, в старте буровых работ приняли участие председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов и генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, а также первый заместитель председателя Правления КМГ Курмангазы Исказиев.
"У участка Каратон Подсолевой хороший потенциал, который благодаря всесторонней поддержке правительства Казахстана может стать основой для новых успешных совместных проектов, — отметил генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.
Проект "Каратон Подсолевой" реализуется в рамках Улучшенного модельного контракта, который значительно повысил инвестиционную привлекательность сложных месторождений Казахстана. Данный механизм предоставляет важные регуляторные и фискальные преференции, создавая условия для разведки и разработки сложных участков недр.
Поиск углеводородов в глубоких горизонтах сопряжен с высокими техническими вызовами, включая значительную глубину, потенциально высокое пластовое давление, наличие сероводорода и большую толщину солевых отложений.
Участок Каратон Подсолевой расположен вблизи крупного месторождения Тенгиз и действующих месторождений АО "Эмбамунайгаз".
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