КМГ и Татнефть приступили к бурению первой поисковой скважины

Первую поисковую скважину глубиной 550 на участке Каратон Подсолевой в Атырауской области начали бурить "КазМунайГаз" и "Татнефть", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе КМГ, в старте буровых работ приняли участие председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов и генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, а также первый заместитель председателя Правления КМГ Курмангазы Исказиев.

"У участка Каратон Подсолевой хороший потенциал, который благодаря всесторонней поддержке правительства Казахстана может стать основой для новых успешных совместных проектов, — отметил генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.

Проект "Каратон Подсолевой" реализуется в рамках Улучшенного модельного контракта, который значительно повысил инвестиционную привлекательность сложных месторождений Казахстана. Данный механизм предоставляет важные регуляторные и фискальные преференции, создавая условия для разведки и разработки сложных участков недр.

Поиск углеводородов в глубоких горизонтах сопряжен с высокими техническими вызовами, включая значительную глубину, потенциально высокое пластовое давление, наличие сероводорода и большую толщину солевых отложений.

Участок Каратон Подсолевой расположен вблизи крупного месторождения Тенгиз и действующих месторождений АО "Эмбамунайгаз".