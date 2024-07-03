КМГ и китайская CVC договорились об обезвреживании отходов

АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и China Venture Capital (CVC) подписали Меморандум о взаимопонимании в области переработки и обезвреживания опасных отходов, передаёт BaigeNews.kz.

Документ скрепили подписями председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов и старший советник China Venture Capital (CVC) Сунь Ян.

Стороны договорились сотрудничать в изучении возможностей переработки и обезвреживания опасных отходов (нефтешламов) методом пиролиза, образующихся в процессе эксплуатации нефтяных месторождений КМГ и его дочерних организации.

Кроме того, в рамках 7-го заседания Казахстанско-Китайского делового совета, КМГ, ПАО "СИБУР Холдинг" и Sinopec Overseas Investment Holding подписали протокол участников по проекту "Силлено".

Стороны подтвердили намерение согласовать окончательный инвестиционный бюджет для реализации проекта "Силлено" – строительства первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн в Атырауской области.

Протокол предусматривает стремление сторон обеспечить максимально высокий уровень казахстанского содержания в области проектирования, закупок оборудования и материалов, а также строительства в ходе реализации проекта с учётом экономической обоснованности и технической возможности.

Проект по производству полиэтилена является важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли. Его реализация окажет мультипликативный эффект на экономику страны, что, как ожидается, приведёт к увеличению ВВП на 1,2 процента и откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса в области производства изделий из полиэтилена. Один вложенный доллар в нефтегазохимию в итоге обеспечивает прирост в экономике страны на 2-3 доллара.

Всего на этапе строительства планируется создать около восьми тысяч новых рабочих мест, и еще около 800 — на этапе эксплуатации завода.

Полиэтилен является базой для производства множества различных изделий, включая трубы, строительные и упаковочные материалы, автокомпоненты, медицинское оборудование и другие товары, широко используемые в повседневной жизни и промышленности.