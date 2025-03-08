Ключи от обновлённых служебных квартир вручили женщинам-спасателям в Астане
Жилые помещения в служебном общежитии полностью меблированы и оснащены необходимой бытовой техникой для комфортного проживания.
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
193Фото: МЧС РК
В честь празднования Всемирного женского дня - 8 марта министр по ЧС РК генерал-майор Чингис Аринов, вручил ключи от модернизированных квартир двум сотрудницам столичного ДЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Жилые помещения в служебном общежитии полностью меблированы и оснащены необходимой бытовой техникой для комфортного проживания.
Ремонт и оснащение проведены за счет средств Фонда казахстанских спасателей. В ближайших планах — обустройство детской комнаты и прачечной.
"Социальная поддержка сотрудников — важный приоритет ведомства, и обеспечение служебным жильем будет продолжаться поэтапно", — отметили в ведомстве.
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