В честь празднования Всемирного женского дня - 8 марта министр по ЧС РК генерал-майор Чингис Аринов, вручил ключи от модернизированных квартир двум сотрудницам столичного ДЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Жилые помещения в служебном общежитии полностью меблированы и оснащены необходимой бытовой техникой для комфортного проживания.

Ремонт и оснащение проведены за счет средств Фонда казахстанских спасателей. В ближайших планах — обустройство детской комнаты и прачечной.