Жильё предоставлено представителям социально-уязвимых категорий населения в торжественной обстановке. Ключи от квартир вручил аким города Азамат Бекет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области.

В Актобе для решения проблемы с очередью на жильё, помимо строящихся домов, приобретается 553 квартиры общей площадью 33 623 квадратных метра. Это одна из мер, принимаемых для решения жилищных проблем нуждающихся граждан, стоящих в очереди.

"Мы продолжаем обеспечивать жильём семьи, стоящие в очереди на получение жилья. Это стало возможным благодаря поддержке нашего государства. Желаю, чтобы ваши новые квартиры принесли вам благополучие!" — сказал аким города Азамат Бекет.

В очереди на жильё стоят более 28 000 человек. Для решения проблемы применяется комплексный подход: строительство новых домов и приобретение готовых квартир в разных районах города. Квартиры распределяются среди тех, кто стоит в очереди по 6 категориям.

В пятиэтажном доме по адресу Матросова, 3, приобретено 34 квартиры (1-комнатные — 7 квартир, 2-комнатные — 16 квартир и 3-комнатные — 11 квартир). Эти квартиры предоставляются гражданам, стоящим в очереди по категориям: дети-сироты, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи. Застройщик — ИП "Кудайберген Г.".

Напомним, более 70 новых автомобилей получили полицейские в Жамбылской области.