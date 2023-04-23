Ключи от новых домов вручили пострадавшим от землетрясения в Турции

Фото: aa.com.tr

Президент Реджеп Тайип Эрдоган вручил жителям, оставшимся без крова из-за стихии, ключи от новых частных домов, построенных в зоне бедствия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.

Новостройки начали заселять в деревне Белпынар района Нурдагы провинции Газиантеп, деревнях Местхююк и Тюркоглу Озбек провинции Кахраманмараш.

Эрдоган поздравил участников церемонии с праздником Рамазан.

"Через 15 дней после разрушительных землетрясений 6 февраля были заложены фундаменты новых частных домов. Всего в зоне бедствия будут построены 507 тысяч квартир и 143 тысяч частных домов. 319 тысяч их них будут сданы в течении года. Заложены фундаменты почти 60 тысяч квартир. Эти работы продолжаются беспрперывно. Наша задача как можно скорее переселить граждан, пострадавших от землетрясений в новые современные дома со всеми удобствами", — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что обновляется инфраструктура всех городов и селений в зоне бедствия.

По его словам, в этом направлении приняты несколько государственных программ. Одна из них направлена на обеспечение фермеров беспроцентными кредитами.

Эрдоган заявил, что в дополнение 50 тысяч запланированных квартир в Газиантепе, будут построено еще 50 тысяч квартир.

Президент Турции вручил ключи новым хозяевам и заверил, что поддержка граждан, пострадавших от землетрясений, будет продолжаться по всем направлениям.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Число погибших в результате землетрясений превысило 48 тысяч человек.

Месяц назад власти Турции заявили, что в пострадавших от разрушительных землетрясений провинциях страны началось масштабное строительство жилья.