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Ключи от новых домов вручили пострадавшим от паводка в Петропавловске

Сегодня, 10:45
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Ключи от новых домов вручили пострадавшим от паводка в Петропавловске Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45
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В Петропавловске в торжественной обстановке вручили ключи от новых домов 53 семьям. Их дома были разрушены в ходе весеннего паводка. Жилье выстроили в новом микрорайоне Солнечный-2, сообщает корреспондент BaigeNews.kz. Подробности в нашем видеорепортаже.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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