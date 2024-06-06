Ключи от новых домов вручили пострадавшим от паводка в Петропавловске

В Петропавловске в торжественной обстановке вручили ключи от новых домов 53 семьям. Их дома были разрушены в ходе весеннего паводка. Жилье выстроили в новом микрорайоне Солнечный-2, сообщает корреспондент BaigeNews.kz. Подробности в нашем видеорепортаже.

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