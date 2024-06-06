Ключи от новых домов вручили пострадавшим от паводка в Петропавловске
Сегодня, 10:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:45Сегодня, 10:45
143
В Петропавловске в торжественной обстановке вручили ключи от новых домов 53 семьям. Их дома были разрушены в ходе весеннего паводка. Жилье выстроили в новом микрорайоне Солнечный-2, сообщает корреспондент BaigeNews.kz. Подробности в нашем видеорепортаже.
Посмотреть эту публикацию в Instagram