Ключи от новых домов получили пострадавшие от паводка жители села в Актюбинской области

По поручению главы государства в Уилском районе Актюбинской области жителям, потерявшим жилье во время весеннего паводка, вручили ключи от новых домов, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в селах Уил, Кемер, Бестамак и Каратал Уилского района были сданы в эксплуатацию 143 дома. Сейчас завершается строительство еще 13 домов в районе.

16 жителей села Аккемер отпраздновали свое новоселье. Трехкомнатные дома площадью 80 квадратных метров построены на средства, выделенные акционерами Eurasian Resources Group (ERG). Стоимость одного дома – 28,5 млн тенге. Строила жилье подрядная организация "Hause Master Aktobe".

Вручали ключи от домов аким Уилского района Аскар Казыбаев, представитель компании ERG, директор АЗФ Ержан Абдулабеков и руководитель подрядной организации. Они поздравили новоселов со знаменательным днем и от сети магазинов электроники "SULPAK" подарили им сертификаты на приобретение бытовой техники.

"Компания ERG выделила часть средств на восстановление пострадавших от наводнения территорий. Мы также решили внести свой вклад в оказание помощи пострадавшим. Сегодня, принимая участие в церемонии вручения ключей от новых домов, мы чувствуем себя причастными к вашей радости и проделанной большой работе в регионе. Пусть ваши дома отныне всегда будут наполнены радостью", — сказал представитель ERG Ержан Абдулабеков.

Всего в районе было затоплено 328 домов, 307 из них признаны аварийными. Отремонтирован 21 дом. Еще для 135 семей приобрели готовое жилье.

"Этот день нам запомнится надолго. Мы помним, как несколько месяцев назад в селе переживали тяжелые времена. Выражаю огромную благодарность Главе государства, который оказал народу особую поддержку, Вам за оказанную помощь в строительстве домов", — поделилась радостью жительница села Аккемер Жумагуль Нургалиева.

В районе интенсивно идут восстановительные работы после паводка. Помимо строительства 172 жилых домов, одновременно решается вопрос восстановления инфраструктуры. Продолжаются работы по ремонту дорог, укреплению дамб и реконструкции моста на въезде в село Уил.