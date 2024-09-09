Ключи от новых домов получили 60 семей в Кульсары

В Кульсары сдали 60 из 100 домов, возводимых в микрорайоне "Болашак" для пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.

В торжественном мероприятии приняли участие аким региона Серик Шапкенов, зампредседателя общественного фонда “Қазақстан халқына” Ляззат Шынгысбаева и аким Жылыойского района Жумабек Каражанов.

"⁠Сложные дни - позади. Мы достойно преодолели большое испытание. По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева мы приложили все усилия, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. В этот радостный день хочу выразить большую признательность соотечественникам, в особенности всем, кто принимал активное участие в устранении последствий паводка. Пусть новые дома наполнятся счастьем и благополучием. Пусть в каждой семье всегда царит радость и достаток!" - сказал аким области Серик Шапкенов.

Глава региона рассказал о начале реализации программы развития микрорайона, в рамках которой здесь начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, школы BINOM, детского сада. Кроме того, за счёт местных компаний будет возведена открытая спортплощадка.

В числе счастливых новосёлов - жительница Кульсары Шолпан Назарова.

"Мой дом, расположенный в микрорайоне Автожолшылар, затопило. Ждали помощи от государства. И вот спустя короткое время стали обладателями нового жилья. Дом светлый, просторный, даже кухонная мебель имеется. Я очень рада", - поделилась своими впечатлениями Шолпан Назарова.

Площадь каждого дома составляет 100 квадратных метров, всего ведётся строительство 100 домов. Остальные 40 сдадут до 20 сентября. Все они обеспечены необходимой инфраструктурой.

80 из 100 домов построены за счёт средств фонда “Қазақстан халқына”, остальные 20 - за счёт местного бюджета. В строительных работах задействованы восемь местных подрядных компаний.

Напомним, из-за паводков в Кульсары повреждены 2 600 домов. Из них 1 455 признаны аварийными, а 1 187 подлежат ремонту. На данный момент пострадавшие получили компенсацию.