Глава МЧС Казахстана Чингис Аринов в ВКО вручил спасателям ключи от новых специализированных автомобилей и служебных квартир. Торжественная церемония прошла на центральной площади Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Впервые в истории подразделение по ЧС области получило рекордное количество новой техники. В автопарк поступили высокопроходимые пожарные автомобили, оперативно-спасательные и вспомогательные машины. Новая техника значительно улучшит мобильность спасательных подразделений и обеспечит более быструю реакцию на чрезвычайные ситуации, особенно в условиях сложного рельефа и климата региона.

Фото: МЧС РК.

"Мощный, технически оснащённый спасатель — это надёжная опора для государства и защита для каждого казахстанца. Мы не просто обновляем автопарк, мы укрепляем потенциал системы гражданской защиты и создаём фундамент для устойчивого будущего", — отметил министр Аринов.

Кроме того, в ходе поездки были вручены ключи от новых служебных квартир сотрудникам спасательных подразделений. Это является важным шагом в рамках государственной политики по повышению социальной защищённости спасателей. Улучшение условий жизни и быта сотрудников напрямую влияет на повышение кадрового потенциала и готовности сил гражданской защиты.

В завершение мероприятия министр вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды, благодарственные письма и специальные звания за высокие достижения в службе.

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает реализацию масштабной программы по модернизации технической базы и развитию инфраструктуры. Забота о спасателях — это стратегическая инвестиция в безопасность страны и её граждан.