Ключи от новой техники и служебного жилья вручили спасателям ВКО
В автопарк поступили высокопроходимые пожарные автомобили, оперативно-спасательные и вспомогательные машины.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава МЧС Казахстана Чингис Аринов в ВКО вручил спасателям ключи от новых специализированных автомобилей и служебных квартир. Торжественная церемония прошла на центральной площади Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Впервые в истории подразделение по ЧС области получило рекордное количество новой техники. В автопарк поступили высокопроходимые пожарные автомобили, оперативно-спасательные и вспомогательные машины. Новая техника значительно улучшит мобильность спасательных подразделений и обеспечит более быструю реакцию на чрезвычайные ситуации, особенно в условиях сложного рельефа и климата региона.
Фото: МЧС РК.
"Мощный, технически оснащённый спасатель — это надёжная опора для государства и защита для каждого казахстанца. Мы не просто обновляем автопарк, мы укрепляем потенциал системы гражданской защиты и создаём фундамент для устойчивого будущего", — отметил министр Аринов.
Кроме того, в ходе поездки были вручены ключи от новых служебных квартир сотрудникам спасательных подразделений. Это является важным шагом в рамках государственной политики по повышению социальной защищённости спасателей. Улучшение условий жизни и быта сотрудников напрямую влияет на повышение кадрового потенциала и готовности сил гражданской защиты.
В завершение мероприятия министр вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды, благодарственные письма и специальные звания за высокие достижения в службе.
Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает реализацию масштабной программы по модернизации технической базы и развитию инфраструктуры. Забота о спасателях — это стратегическая инвестиция в безопасность страны и её граждан.
Самое читаемое
- Известный детский нейрохирург скончался в Астане
- Любителей полезного напитка ждет штраф в Казахстане
- Пожар на территории "Семей орманы": в тушении задействованы более 200 человек
- Крупный степной пожар тушат в Павлодарской области
- Казахстанский актер записал видеообращение после обвинений в избиении девушки