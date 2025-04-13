Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов вручил ключи от новой пожарной техники районным подразделениям ДЧС Карагандинской области. Торжественная церемония прошла на центральной площади Караганды, сотрудников и ветеранов службы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Укрепление материально-технической базы и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям остаются приоритетами. Мы последовательно модернизируем службу и улучшаем условия для спасателей. Моя задача — чтобы каждая единица техники и каждое подразделение были готовы к любым вызовам. Если эта техника будет спасать жизни — значит, она уже оправдала себя. Прошу лишь одно — беречь её и поддерживать в порядке", — отметил Чингис Аринов.

В прошлом году парк техники был существенно обновлён за счёт республиканского бюджета, что позволило повысить готовность спасателей к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Напомним, ранее глава МЧС спустился в шахту "Саранская", чтобы на месте оценить, как работают системы безопасности.