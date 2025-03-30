В последний день священного месяца Рамазан в селе Бейнеу Мангистауской области получили жильё несколько семей. Аким района Рахымжан Шалбаев поздравил новосёлов и торжественно вручил им ключи от квартир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

"Одним из приоритетных направлений государства является решение жилищных вопросов. Пусть этот дом станет началом новой жизни, полной счастья и радостных моментов. Желаю вашим семьям благополучия, уважения и поддержки друг друга", — отметил аким.

На праздничном собрании аксакал села Яхия Аймаганбетов благословил новосёлов и пожелал им счастья.

"Радости нет предела. При поддержке государства, мы получили новую квартиру. Мы очень благодарны", - сказал житель села Серикбай Айтказиев.

В Бейнеуском районе в очереди на жилье стоят 894 человека.

Для обеспечения жильем социально уязвимых граждан из республиканского бюджета были выделены средства на приобретение 22 домов площадью от 65 до 80 квадратных метров. Квартиры получили многодетные семьи, сироты и люди из социально уязвимых категорий.