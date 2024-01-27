Ключи от 55 новых автомобилей скорой помощи вручили в Алматы
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В Алматы состоялось вручение ключей от 55 автомобилей скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
Санитарный автотранспорт, предназначенный для оказания экстренной и неотложной помощи населению, был приобретен из средств местного бюджета, соответствует классу В и оснащён современным медицинским оборудованием мировых брендов: реанимационным оборудованием, дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ и другим необходимым снаряжением.
В Алматы экстренную медицинскую помощь оказывают 12 подстанций службы скорой медицинской помощи, которые расположены территориально с учётом своевременного доезда до пациента.
В акимате города уверены, что приобретенные новые машины позволят улучшить качество оказания медицинской помощи и ее оперативность.
"Ежесуточно в Алматы на линии работают 186 бригад СМП и обслуживают около 3000 вызовов. По итогам 2023 года бригадами скорой помощи выполнено более 1 млн вызовов. 93% вызовов обеспечивается своевременным доездом по 1-3-й категориям. С целью дальнейшего обновления санитарного автотранспорта в этом году запланировано приобретение еще 48 автомобилей скорой медицинской помощи. Так, в 2023 году акиматом из местного бюджета выделены средства, что позволило приобрести оборудование и программное обеспечение по цифровизации, оборудование и муляжи симуляционного центра, обеспечение сотрудников форменной одежды, приобретение медицинского оборудования (дистанционное ЭКГ, кислородные ингаляторы), провести своевременное техническое обслуживание санитарного автотранспорта, приобретенного по программе финансового лизинга", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 2024 год планируется разработка ПСД на строительство 4 подстанций и капитального ремонта 3 подстанций.
В целом до 2028 года планируется строительство 12 новых подстанций с учетом плотности населения и развития мегаполиса.
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