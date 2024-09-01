Ключи от 375 домов вручили пострадавшим от паводка в Уральске
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В Уральске продолжается вручение ключей от домов для пострадавших от паводка жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.
В посёлках Деркул и Зачаганск было передано 183 дома. 192 семьи из микрорайона Жулдыз тоже получили ключи от нового жилья.
Всего в ЗКО было построено 775 домов для пострадавших от паводка. На данный момент вручены ключи от 685 домов, оставшиеся будут переданы 3 сентября в селе Коржын Каратобинского района.
Таким образом, в ЗКО будет полностью решён вопрос обеспечения жильём пострадавших от паводков жителей, сообщили в акимате региона.
С новосельем жителей микрорайона Жулдыз города Уральск поздравил аким ЗКО Нариман Турегалиев.
"В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Кемелевича при поддержке правительства пострадавшим от паводка жителям была оказана соответствующая помощь. Строительные работы полностью завершены. В дома полностью подведены инженерные сети, газ, вода. Для удобства населения мы планируем укладывать асфальт. Кроме того, поскольку в этих домах будет жить много детей, мы построим детскую игровую площадку", – сказал Нариман Турегалиев.
По данным акимата ЗКО, в Уральске завершено строительство 375 домов, построенных для пострадавших от наводнения дачников. Кроме того, для них приобрели 1416 квартир в областном центре.
Фото: акимат ЗКО
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