Ключи от 15 новых автобусов вручили акмолинским школам

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

15 новых автобусов пополнили автопарк акмолинских школ. Ключи руководителям городских и районных отделов образования вручил аким области Ермек Маржикпаев. Церемония состоялась в рамках августовского совещания педагогических работников региона "Образованная нация: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм", передает корреспондент BaigeNews.kz.

В приветственной речи глава области подчеркнул: специальные автобусы закупают каждый год для безопасной перевозки учащихся. За три года в Акмолинской области приобретено 70 единиц автотранспорта, что позволило обновить парк на 40 процентов.

"В этом году через лизинг будут поставлены 65 автобусов на сумму 2,6 миллиарда тенге. Благодаря автобусам у учеников сельских школ появится возможность участвовать во многих спортивных соревнованиях, научных олимпиадах и во всех культурных событиях области", – сказал аким области.

Новый транспорт отвечает всем современным требованиям – автобусы оборудованы четырёхточечными ремнями безопасности, стеллажами для школьных рюкзаков, механизмом блокировки движения при открытых дверях, наружными и внутренними громкоговорителями.

Покупку автобусов для Акмолинской области по лизинговой программе профинансировало АО "Фонд развития промышленности". Производитель техники - ТОО QazTehna.

Сегодня для подвоза детей к школам задействованы 188 единиц транспорта, из которых 121 – автобусы и 67 – микроавтобусы.

Напомним, 1 сентября за парты в школах Акмолинской области сядут более 136 тысяч учеников, из них около 15 тысяч – первоклашки.

За три года на строительство и реконструкцию объектов образования в регионе было выделено порядка 40 миллиардов тенге, введено 12 зданий.

В области ведется строительство 14 школ стоимостью 30 миллиардов тенге, пять объектов введут в эксплуатацию уже в этом году.

"К 1 сентября мы открываем школу на 1200 мест, которая позволит решить вопрос трёхсменного образования в Косшы", - отметил Ермек Маржикпаев.

До 2025 года в рамках общенационального плана по строительству 1000 школ в области полностью решится вопрос трехсменности, аварийности и дефицита мест. Таких школ в области сегодня девять, отметил аким.

Только в этом году из бюджета на укрепление учебно-материальной базы школ направлено более четырёх миллиардов тенге.

Ежегодно выполняется большой объём капитальных и текущих ремонтов зданий, приобретается новое учебное оборудование, компьютеры, кабинеты робототехники.

"За последние три года проведены ремонты порядка 250 объектов образования на 14,2 миллиарда тенге, это практически каждая третья школа. В том числе капитально отремонтировано 48 – на 9,3 миллиарда тенге. Завершается ремонт ещё в 11 школах региона на 1,7 миллиарда тенге", – заключил аким.

В работе августовской конференции принял участие вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов. Также на мероприятии отмечены лучшие педагоги, вручены денежные сертификаты победителям областных конкурсов "Лучшая организация среднего образования" и "Лучшая организация ТиПО" и проведено чествование молодых специалистов.