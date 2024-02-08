Ключи к ЕНТ и квалификационным тестам покупали педагоги в ВКО

Сотрудники центра тестирования помогали учителям школ Восточно-Казахстанской области получить инструкции прохождения тестов и получать высокие баллы на экзаменах, передаёт BaigeNews.kz.

В суде №2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Ж. и Н. по части 2 статьи 205 УК РК (неправомерный доступ в информационную систему критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры) и пунктам 1, 2 части 2 статьи 208 УК РК (неправомерное завладение информацией, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

"Установлено, что в 2023 году по предварительной договорённости с учителями сотрудники ТОО граждане Ж. и Н., занимающиеся организацией тестирования, осуществили неправомерный доступ к системе. Посредством Telegram они отправляли учителям школ Восточно-Казахстанской области инструкцию прохождения тестирования и оказывали помощь в получении высоких баллов. В результате преступных действий Национальному центру тестирования причинён ущерб на сумму 691 771 тенге", - сообщили в суде.

Система "компьютерного тестирования" для осуществления Единого национального тестирования и Национального квалификационного тестирования отнесены к перечню критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, утвержденному постановлением правительства РК.

Подсудимые вину признали, просили назначить штраф.

Суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба, а также нахождение у гражданина Ж. на иждивении троих несовершеннолетних детей.

"Ж. и Н. признаны виновными. Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год с лишением права занимать должности, связанные с работой с охраняемыми законом информационными системами на критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры на срок три года", - уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.